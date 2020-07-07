Руководителя Baza задержали после одиночного пикета у здания ФСБ

https://static.news.ru/photo/b60fe5dc-c07f-11ea-bb3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналиста Никиту Могутина, который возглавляет проект Baza, задержали сотрудники охраны правопорядка после одиночной манифестации в поддержку подозреваемого в госизмене бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Задержали. Не знаю, не объяснили, в связи с чем. Спросили, пройду ли я добровольно или надо применять силу. А я боюсь применения силы, — поделился подробностями с РИА Новости журналист.

У здания ФСБ на Лубянке, где собрались все желающие поддержать Сафронова, полицейские задержали более 20 человек. Среди последних задержанных — Мария Баронова из RT, Юрий Литвиненко, корреспондент «Ведомостей».

Их увозили в ОВД «Мещанское». Некоторым вменяют административную статью о нарушении порядка проведения пикетирования, других оформляют по статье о нарушении правил поведения при угрозе ЧС.

7 июля советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене. В госкорпорации при этом заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой здесь. До перехода в Роскосмос он был журналистом. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, насколько известно Кремлю, задержание советника главы Роскосмоса не связано с его журналисткой деятельностью.

Ранее Сафронов работал в «Коммерсанте». Его статью от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет новейшие истребители Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. Год спустя ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году. По словам одного из знакомых Сафронова, после выхода той статьи его вызывали на беседу в ФСБ, за несколько лет до этого Сафронова также опрашивали в ФСБ по поводу другого материала.

Уголовное дело против Ивана Сафронова возбуждено по статье «Государственная измена». Свою вину советник Рогозина не признаёт. При этом его делом занимаются следователи, известные по другим громким делам о шпионаже и госизмене. Это Сергей Креков и Александр Чабан.

Как писал NEWS.ru, ФСБ намерена предъявить обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову 13 июля.