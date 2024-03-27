«Рука дрожала»: певец Воробьев о своих эмоциях на концерте Певец Воробьев: на концерте «Русского радио» дрожала рука из-за эмоций

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Алексей Воробьев

Певец Алексей Воробьев признался, комментируя на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио» теракт в «Крокус Сити Холле», что у него от эмоций дрожала рука с микрофоном, передает корреспондент NEWS.ru. Также музыкант сообщил, что артист призван делится радостью с людьми.

Что еще может сделать артист, кроме как делиться радостью с людьми и дарить эмоции. Сегодня я не смог сдержать эмоции – у меня дрожала рука, держащая микрофон. Впервые за карьеру. Стоит проходить такие моменты вместе. Люди становятся сильнее. Артист призван говорить о своих чувствах – нельзя останавливаться несмотря ни на что, — заявил Воробьев.

Ранее певица Наталья Подольская заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» важно не замыкаться в себе и делиться горем. По словам артистки, она хочет своим примером показывать людям, как можно справляться с трагедией. Как пояснила Подольская, она опубликовала в социальных сетях пост о возложении цветов на стихийном мемориале около «Крокус Сити Холла», чтобы люди знали, что «все переживают и горем нужно делиться».

До этого певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв.