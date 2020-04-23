РПЦ учтёт мнение Путина о мозаике в Главном храме ВС

https://static.news.ru/photo/f88ed4fc-887d-11ea-84c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Изображение президента России Владимира Путина на мозаике в Главном храме Вооружённых сил РФ в парке «Патриот» в Кубинке может появиться только после решения художественного совета по строительству, который учтёт пожелания президента.

Об этом сообщил ТАСС председатель синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), комментируя появление в сети фрагмента мозаики с изображением Путина.

Решает художественный совет. Думаю, он примет решение в соответствии с пожеланиями президента, — цитирует агентство епископа.

Отмечается, что ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики. Панно содержит надпись «Крым наш».