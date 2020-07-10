РПЦ сожалеет, что Турция не учла её позицию по статусу Айя-Софии

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Русская православная церковь сожалеет о том, что Турция не учла её позицию в вопросе превращения собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть.

Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Очень жаль, что обеспокоенность Русской православной церкви, других православных церквей не была услышана, — передаёт ТАСС слова Легойды.

Он также отметил, что решение турецких властей не направлено на примирение существующих противоречий, а напротив, может привести к ещё большим разделениям.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Власти Турции 10 июля изменили статус находящегося в Стамбуле собора Святой Софии. Один из известнейших памятников христианской культуры стал мечетью.

Решение было принято десятой палатой Государственного Совета Турции. Таким образом было отменено постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому комплекс был превращён в музей. Собор Святой Софии открыли как место поклонения для мусульман.

Официально решение вступит в силу в течение 30 дней, писал NEWS.ru.