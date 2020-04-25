РПЦ опровергла аномальную вспышку COVID-19 среди священников

Глава пресс-службы Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда назвал безосновательными публикации о сокрытии вспышки коронавирусной инфекции среди духовенства.
По словам Легойды, нет никаких доказательств аномальной заболеваемости священников, а доля заражений COVID-19 среди служителей церкви не превышает масштабы распространения болезни среди полицейских или врачей.
Комментарии в социальных сетях и публикации в некоторых СМИ, что рабочая группа при патриархе <...> якобы скрывает подлинные масштабы количества заражений в церкви или работает в закрытом режиме, не имеют под собой никаких оснований, — написал Легойда в Telegram.
Представитель РПЦ добавил, что церковь не обязана раскрывать статистику по заболеваемости среди священнослужителей, как и «ни одна структура, государственная, частная или общественная, не публикует данных о заражении своих сотрудников или членов».
Как писал NEWS.ru, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион раскритиковал настоятелей храмов, которые проигнорировали призыв патриарха Кирилла и призвали прихожан прийти в храмы на Пасху.
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