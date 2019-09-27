Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю необходимо тщательно продумать, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
По его мнению, в России достаточное количество выходных. При этом он выразил опасение, что работодатели будут нагружать сотрудников дистанционно.
Также митрополит представил ситуацию, когда у мужа четырёхдневка, у его жены — пятидневка, а дети учатся в школе.
Чем будет заниматься этот мужчина в дополнительный выходной? — задался вопросом Иларион.
Он добавил, что сейчас по данной инициативе возникает больше вопросов, чем ответов, передаёт «
Ранее News.ru писал, что независимые эксперты оценили планы перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России. По их мнению, отечественная экономика пока не готова к такому шагу.