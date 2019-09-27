Фото: instagram.com/metropolitanhilarion

Идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю необходимо тщательно продумать, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

По его мнению, в России достаточное количество выходных. При этом он выразил опасение, что работодатели будут нагружать сотрудников дистанционно.

Также митрополит представил ситуацию, когда у мужа четырёхдневка, у его жены — пятидневка, а дети учатся в школе.

Чем будет заниматься этот мужчина в дополнительный выходной? — задался вопросом Иларион.

Он добавил, что сейчас по данной инициативе возникает больше вопросов, чем ответов, передаёт «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что независимые эксперты оценили планы перехода на четырёхдневную рабочую неделю в России. По их мнению, отечественная экономика пока не готова к такому шагу.

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