Сябитова дала совет желающим выйти замуж россиянкам Сябитова посоветовала россиянкам определиться с целями замужества

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Одинокие россиянки, желающие выйти замуж, должны понять, зачем они этого хотят, заявила ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова в интервью Teleprogramma.pro. По словам телесвахи, только после этого стоит определиться с местом поиска будущего супруга.

Успех удачного знакомства не зависит от места поиска. Главное — ответить на вопрос: «Зачем замуж?» <...> Если хотите сытой жизни, то есть выйти замуж за обеспеченного, — ищите его в яхт-клубах, на площадках для гольфа, — объяснила Сябитова.

Если перед женщиной стоит цель обеспечить себе как можно больше счастливых дней, то искать нужно простого парня, считает знаменитость. Однако стоит понимать, что и «сытых дней» тогда будет гораздо меньше, заключила сваха.

Ранее Сябитова заявила, что молодые семьи чаще всего распадаются из-за неопытности супругов. По ее словам, часто в молодости люди отдают предпочтение мимолетным эмоциям и чувствам, а потом сталкиваются с реальностью и непониманием, как жить друг с другом.

В основе зрелых отношений должны лежать внимание, поддержка и забота, добавила сваха. Также огромное значение имеет пример родителей и их опыт, который может превратиться в психологическую травму.