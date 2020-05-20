Ростуризм просит смягчить требования к санаториям

https://static.news.ru/photo/3b6fef68-9a26-11ea-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Ростуризм настаивает на смягчении требований к санаториям в рамках постепенного снятия карантина. Вопрос ведомство в настоящее время обсуждает с Роспотребнадзором.

Речь идёт о полном соблюдении безопасности людей, но при этом несколько иных рекомендациях для оздоровительных учреждений, сообщила в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Мы с Роспотребнадзором работаем над тем, чтобы всё-таки рекомендации к санаториям были несколько иными, не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей, — сообщила Догузова, говоря об открытии оздоровительного сезона с 1 июня.

На открытие летнего сезона 2020 года надеется и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но для более точных прогнозов нужно посмотреть на развитие ситуации в течение двух-трёх недель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.