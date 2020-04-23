В России предложили ввести многократные туристические визы

Федеральное агентство по туризму Минэкономразвития РФ (Ростуризм) обсуждает возможность разрешить выдачу иностранным гражданам классических туристических виз с многократным въездом на срок до пяти лет.
Об этом ТАСС
Кроме того, Ростуризм рассматривает возможность введения в России безвизового режима на срок до 72 часов для транзитных туристов. Также в ведомстве предлагают проработать возможность безвозмездного повторного оформления туристических виз для иностранных граждан, которые собирались путешествовать по РФ, но не смогли из-за пандемии COVID-19.
В настоящий момент туристические визы в Россию могут быть лишь однократными или двукратными.
Как передавал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова допустила, что туристическая отрасль сыграет для России роль «локомотива выхода из кризиса».
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