В России предложили ввести многократные туристические визы

https://static.news.ru/photo/ac87f2a8-860e-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ort, boarding card & green card Fred de Noyelle / Godong/Global Look Press

Федеральное агентство по туризму Минэкономразвития РФ (Ростуризм) обсуждает возможность разрешить выдачу иностранным гражданам классических туристических виз с многократным въездом на срок до пяти лет.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Ростуризма. Ведомство предлагает сократить срок оформления многократных виз в случае их введения до трёх рабочих дней.

Кроме того, Ростуризм рассматривает возможность введения в России безвизового режима на срок до 72 часов для транзитных туристов. Также в ведомстве предлагают проработать возможность безвозмездного повторного оформления туристических виз для иностранных граждан, которые собирались путешествовать по РФ, но не смогли из-за пандемии COVID-19.

В настоящий момент туристические визы в Россию могут быть лишь однократными или двукратными.

Как передавал NEWS.ru, глава Ростуризма Зарина Догузова допустила, что туристическая отрасль сыграет для России роль «локомотива выхода из кризиса».