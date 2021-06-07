Ростуризм может заморозить цены на отели летом

https://static.news.ru/photo/00b43612-c758-11eb-9ddf-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый член Общественного совета при Ростуризме, вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина обратилась в Ростуризм с предложением заморозить цены на размещение в отелях в летний период. Об этом пишет «Газета.Ru».

Мы предлагаем на государственном уровне ввести регулирование цен на средства размещения на южных курортах нашей страны, чтобы как можно больше граждан получили возможность провести свой отпуск на курортах, — говорится в сообщении.

В первую очередь речь пойдёт об отелях и гостиницах в Краснодарском крае, на Алтае, в Крыму, Карелии, Байкале и других популярных туристических направлениях внутри страны. По словам Суторминой, из-за закрытия многих зарубежных направлений россияне вынуждены путешествовать по родине, а это, в свою очередь, спровоцировало резкий рост цен на услуги гостиниц.

Так, например, наш анализ предложений в интернет-агрегаторах показывает, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешевых вариантов размещения, — добавляется в сообщении.

Ранее Ростуризм вслед за Росавиацией предупредил об отмене грузопассажирских рейсов, перевозящих туристов в страны, с которыми авиасообщение не восстановлено.