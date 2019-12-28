https://static.news.ru/photo/c3f4687e-2969-11ea-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года. По сравнению с прогнозом прошлого года, в нём значительно сократилось население старше трудоспособного возраста и, как следствие, коэффициенты демографической нагрузки снизились.

Расчёт численности населения в трудоспособном возрасте и старше трудоспособного согласно пенсионной реформе впервые учтён в прогнозе от базы на начало 2019 года, — сообщили РБК в Росстате.

Согласно новому демографическому прогнозу, к 2035 году на одну тысячу трудоспособных россиян придётся 622 нетрудоспособных, из них 391 пенсионер, а в прогнозе от октября 2018 года ожидалось 839 нетрудоспособных, из которых 553 — пенсионеры.

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о постоянном изменении правил пенсионного обеспечения. Он заявил, что власти страны не готовят новую пенсионную реформу. Политик отметил, что никто даже не обсуждает этот вопрос.