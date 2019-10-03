Среди всех жителей столицы только 58,9% людей являются коренными москвичами. Такой информацией с журналистами поделились сотрудники Росстата.
Данные были обнародованы, исходя из статистических показателей последней проведённой переписи населения. Согласно информации, в столице проживают 11 738 547 человек, из них только 6 913 444 родились в Москве.
В ведомстве подчеркнули, что не обладают свежими данными по этому поводу,
Как ранее писал News.ru, самые «многоплодные» регионы России определили в Росстате. На первом месте в этом списке оказались Москва и Петербург.
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