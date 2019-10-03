https://static.news.ru/photo/88962c64-e5bb-11e9-a9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Среди всех жителей столицы только 58,9% людей являются коренными москвичами. Такой информацией с журналистами поделились сотрудники Росстата.

Данные были обнародованы, исходя из статистических показателей последней проведённой переписи населения. Согласно информации, в столице проживают 11 738 547 человек, из них только 6 913 444 родились в Москве.

В ведомстве подчеркнули, что не обладают свежими данными по этому поводу, передаёт «Ридус». Следующая перепись населения в столичном регионе пройдёт в 2020 году.

Как ранее писал News.ru, самые «многоплодные» регионы России определили в Росстате. На первом месте в этом списке оказались Москва и Петербург.