Росстандарт: новые нацстандарты не запрещают выпуск алкоголя в мелкой таре

Новые национальные стандарты, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, не устанавливают ограничений на производство и оборот алкоголя. Об этом заявили в Росстандарте.
Таким образом в ведомстве ответили на опасения компании «Башспирт», что один из новых ГОСТов может привести к исчезновению из продажи крепкого алкоголя в мелкой таре.
Представитель Росстандарта пояснил, что в ГОСТе предусмотрены различные значения номинального количества ликёро-водочных фасованных товаров начиная от 20 мл. Стандарт исключает из этого перечня номиналы 250 мл и 375 мл, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. При этом норма о неприменении указанных значений начнёт действовать только с 2021 года.
В ведомстве добавили, что новые нацстандарты добровольны для применения. Производители алкоголя могут сами выбирать, на какие требования ссылаться — ГОСТ, СТО или ТУ,
Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Рябухин предложил использовать конфискованный контрафактный алкоголь для производства антисептиков. По его словам, это будет актуальным в случае повышения спроса на указанные средства.
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