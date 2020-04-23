Росстандарт: новые нацстандарты не запрещают выпуск алкоголя в мелкой таре

https://static.news.ru/photo/7e9baf5a-854c-11ea-b3a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые национальные стандарты, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года, не устанавливают ограничений на производство и оборот алкоголя. Об этом заявили в Росстандарте.

Таким образом в ведомстве ответили на опасения компании «Башспирт», что один из новых ГОСТов может привести к исчезновению из продажи крепкого алкоголя в мелкой таре.

Представитель Росстандарта пояснил, что в ГОСТе предусмотрены различные значения номинального количества ликёро-водочных фасованных товаров начиная от 20 мл. Стандарт исключает из этого перечня номиналы 250 мл и 375 мл, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. При этом норма о неприменении указанных значений начнёт действовать только с 2021 года.

В ведомстве добавили, что новые нацстандарты добровольны для применения. Производители алкоголя могут сами выбирать, на какие требования ссылаться — ГОСТ, СТО или ТУ, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Сергей Рябухин предложил использовать конфискованный контрафактный алкоголь для производства антисептиков. По его словам, это будет актуальным в случае повышения спроса на указанные средства.