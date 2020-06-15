С каждым годом в России всё меньше женщин делают аборты. Специалисты связывают это с тем, что население стало более ответственно относиться к возможности завести потомство. О других причинах изменения статистики, а также о последствиях прерывания беременности — в материале NEWS.ru.

За 13 лет в России более чем в два раза снизилось число абортов. В 2005 году с искусственным прерыванием беременности столкнулись 4% женщин фертильного возраста, а в 2018 этот показатель уже составил 2%. Об этом свидетельствует данные Минздрава, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Снижение доли абортов в России, в первую очередь, связано с ухудшением финансового благосостояния населения. Россияне осознают, что с появлением нового члена семьи образуется дополнительная статья расходов. Пары, которые не готовы усугублять своё и без того трудное финансовое положение, пытаются предотвратить возможную беременность и уделяют больше внимания контрацепции. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

На улучшение статистики по абортам, по мнению специалиста, также повлияло то, что примерно пять лет назад в женских консультациях начали работать психологи. Специалистам удаётся отговорить от прерывания беременности около 20% женщин, пояснил Лордкипанидзе. Акушер-гинеколог назвал эту цифру существенной, поскольку зачастую психологам тяжело изменить решение женщины, которая решилась на аборт.

Снижение количества прерываний беременности эксперт также связал с принятием в 2011 году закона, который запрещает женщинам, срок беременности у которых меньше 11 недель, делать аборт в течение семи дней со дня поступления в клинику. Такой подход увеличивает вероятность того, что женщина не примет решение спонтанно, поясняет Лордкипанидзе.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тем не менее, многие россиянки по-прежнему идут на аборт. Зачастую женщины сталкиваются с отказом отца ребёнка строить семью или хотя бы помогать финансами. У них, отмечают специалисты, гораздо больше мотивов для того, чтобы прервать беременность. Однако перед тем, как принять такое решение, стоит обратить внимание на то, что государство оказывает меры поддержки одиноким матерям. Им положено единовременное пособие при рождении ребёнка, которое не зависит от дохода матери и наличия у неё трудоустройства.

Помимо материального пособия одинокие мамы получают расширенные права на оформление различных льгот: компенсацию расходов на питание для ребёнка; конверт для новорожденных, комплект белья и одежды для малыша; скидки на оплату коммунальных услуг; ежегодное лечение ребёнка в санатории. При этом пакет льгот варьируется в зависимости от региона.

Последствия аборта

Зачастую, для женщин аборт не проходит бесследно. Впоследствии, некоторые из них сталкиваются с проблемами при попытке забеременеть повторно. Наиболее высокий шанс такого исхода у россиянок, которые прибегли к кюретажу (выскабливание). Такой метод аборта может приводить к перфорации матки, отмечает Лордкипанидзе.

В результате кюретажа происходит соскабливание не только той ткани, которая развивается в процессе формирования беременности, но и базального слоя матки. Это может препятствовать возникновению беременности в будущем, а также приводить к нарушению гормонального статуса женщины, воспалительным заболеваниям органов малого таза и инфекционно-гнойным осложнениям после процедуры. Наиболее безопасным методом аборта считается медикаментозный. Далее идёт вакуумная аспирация полости матки Борис Лордкипанидзе кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ

Пострадать после прерывания беременности женщина может не только в физическом, но и психологическом плане. Некоторые россиянки после этой процедуры сталкиваются с постабортным синдромом. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Постабортный синдром обычно проявляется нарушением сна, ночными кошмарами, подавленностью и плаксивостью, поясняет специалист. Кроме того, у женщины может появиться аутоагрессия (саморазрушительное поведение), которая обычно выражается чрезмерным потребление алкоголя и беспорядочными половыми связями. Некоторые девушки после аборта даже сталкиваются с мазохистскими наклонностями, через которые они выражают желание наказать себя за принятое решение.

При этом перед началом проявления постабортного синдрома многие женщины чувствуют облегчение, отмечает клинический психолог.

Аборт для большинства — это психологическая травма. При этом сразу после прерывания беременности многие россиянки чувствуют облегчение, потому что до него находились в сложной ситуации и не могли решить, как им следует поступить. После аборта же у женщины появляется определенность и понимание того, что больше не нужно взвешивать все «за» и «против». Депрессия и сожаление в таких случаях могут прийти немного позже Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

При этом, столкнется ли женщина с постабортным синдромом и насколько он будет сильным, зависит от её психологической устойчивости. Кроме того, значение имеют установки, которые она получила в детстве от родителей и окружения.