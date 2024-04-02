Россиянкам рассказали, какие юбки носить этой весной Модный эксперт Шерипова: юбки макси остаются актуальными

В весеннем сезоне будут актуальны макси, мини и миди юбки, рассказала «Страстям» модный эксперт Елена Шерипова. По ее словам, юбки с необычным принтом и ассиметричным кроем — одни из свежих трендов.

Длинные юбки продолжают оставаться актуальными. На волне успеха изделия из натуральных материалов: хлопка, льна, шелка. Не сдают своих позиций модели из кожи и джинсы. Особенное внимание стоит уделить макси юбкам со складочками. Они создают стройный и подтянутый силуэт, — поделилась эксперт.

Носить макси юбки Шерипова советует с объемным верхом. А мини-юбки, которые сейчас могут похвастаться ассиметричным кроем, разрезами и накладными карманами, предлагает носить с свободными пиджаками и джемперами.

Юбки длины миди универсальны, отмечает эксперт в моде, поэтому их можно гармонично вписать в каждый лук, например, сочетая с лонгсливами и футболками. Кроме того, в тренде весеннего сезона стали «хищные» принты и ассиметричный крой.

Ранее был назван неожиданный тренд в одежде этой весной. Во французской версии журнала Vogue считают главным трендом весны 2024 года джинсовый плащ. Отмечается, что этот предмет гардероба из денима включили в свои весенние коллекции такие бренды, как Chloe, Weekend Max Mara, Nour Hammour и Reformation.