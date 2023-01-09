Россиянкам рассказали, как правильно выбрать одежду для беременных Предприниматель Солошина рассказала, что одежда для беременных должна быть эластичной

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Самая любимая и удобная одежда для беременных - это леггинсы, заявила NEWS.ru предприниматель Ирина Солошина. По ее словам в этот период женщине лучше носить эластичную одежду.

Любая одежда для беременных должна быть эластичной, потому что меняется не только животик, но и все тело. Также очень часто в этот период появляется отёчность. Если одежда не тянется, то вечером вы можете ее не надеть. При этом важно, чтобы одежда именно тянулась, а не растягивалась. Самая любимая и удобная одежда для беременных - это леггинсы. Они подойдут для дома, спорта, офиса и прогулок, — сообщила она.

Солошина добавила, что в период беременности очень часто покупают спортивные костюмы и джинсы. Она напомнила, что кожа у беременных становится чувствительной. Поэтому важно выбирать натуральные ткани и близкие к ним: хлопок и вискозу. У последней преимущество в том, что она больше «дышит» и «охлаждает» тело. Таким образом, в составе ткани должно быть как можно больше хлопка или вискозы, считает предпреиниматель.

Предпочтения в одежде во время беременности не должны меняться. Если вам нравилось ходить в штанах клеш, то с нами вы можете продолжить это делать, — резюмировала она.

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