Россиянкам назвали единственный минус удаленки для беременных HR-эксперт Мурадян: удаленная работа для беременных может снизить эффективность

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Удаленная работа для беременных может снизить эффективность их трудовой деятельности, предупредил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, основатель Школы развития карьеры Гарри Мурадян. В беседе с NEWS.ru HR-эксперт уточнил, что это может произойти только в том случае, если внедрена ненадлежащая система контроля и поддержки.

Да, удаленная работа может привести к снижению эффективности работы, но только если не внедрена надлежащая система контроля и поддержки. Некоторые опасаются, что удаленная работа может привести к снижению числа женщин, нанимаемых на работу, поскольку она может создать впечатление, что они менее надежны или профессиональны из-за своей беременности. Однако это можно смягчить с помощью четкой политики удаленной работы, — пояснил эксперт.

По словам Мурадяна, политика удаленки должна гарантировать равные возможности для работы и продвижения по карьерной лестнице для беременных. Он подчеркнул, что такая форма занятости устранит необходимость длительных поездок на работу и позволит женщинам найти больше времени для прохождения дородовых обследований. При этом эксперт добавил, что удаленная работа должна носить добровольный характер: беременных нельзя лишать права уйти в декрет.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявил, что беременные россиянки должны иметь право сами выбирать график работы, в том числе и уходить на удаленную форму занятости. Он отметил, что знаком со случаями, когда беременные практически до самых родов могли спокойно продолжать работу с разрешения работодателя.