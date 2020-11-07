Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта

https://static.news.ru/photo/d2d20666-211c-11eb-813d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Зианчуринские зори

Жительница башкирского села Исянгулово выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Розыгрыш был организован в рамках подписной кампании местным изданием.

Газета «Зианчуринские зори» проводит такие лотереи уже много лет. При этом призы не символические, а те, которые действительно нужны. На этот раз главным подарком, помимо асфальта, был телёнок. Призы обеспечивают спонсоры и местная администрация.

Пять тонн асфальта доставили победительнице коммунальщики. Работники дорожного хозяйства района уложили его во дворе дома подписчицы, сообщает «Башинформ».

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Австралии стала долларовой миллионершей благодаря мужу, который в шутку подарил ей лотерейный билет на день рождения.