Россиянка выиграла в лотерею пять тонн асфальта

Жительница башкирского села Исянгулово выиграла в лотерею пять тонн асфальта. Розыгрыш был организован в рамках подписной кампании местным изданием.
Газета «Зианчуринские зори» проводит такие лотереи уже много лет. При этом призы не символические, а те, которые действительно нужны. На этот раз главным подарком, помимо асфальта, был телёнок. Призы обеспечивают спонсоры и местная администрация.
Пять тонн асфальта доставили победительнице коммунальщики. Работники дорожного хозяйства района уложили его во дворе дома подписчицы,
Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Австралии стала долларовой миллионершей благодаря мужу, который в шутку подарил ей лотерейный билет на день рождения.