Россиянка раскрыла подробности массовой драки с полицейскими в Таиланде Россиянка Толстова объяснила недопониманием драку ее мужа в Таиланде

Фото: Wang Teng/XinHua/Global Look Press

Супруга россиянина Александра Толстова, которого задержали в Таиланде за драку с полицией, Татьяна рассказала NEWS.ru, что ее муж устроил массовую потасовку из-за недопонимания. По ее словам, очевидных оскорблений от тайцев в ее сторону не было.

Очевидных оскорблений от тайцев в мою сторону не было. Произошло недопонимание, с чем мы уже разобрались и решили данную ситуацию. Сейчас все в порядке, мы с мужем уже вернулись в Россию, — сообщила она.

Ранее Telegram-канал Kras Mash сообщал, что турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолета из Таиланда из-за отказа системы подачи кислорода на рейсе «Аэрофлота». Тайские врачи выставили супруге пострадавшего счет на 3 млн рублей и грозят отключить его от аппарата жизнедеятельности без быстрой оплаты.

До этого на Пхукете был задержан российский турист, проникший с топором в администрацию провинции и устроивший погром в офисе губернатора. Мужчине удалось сбежать от охраны, но он попал в руки полиции некоторое время спустя, когда пытался похитить мотоцикл у местного жителя. После задержания россиянина доставили в больницу, так как у него на теле были кровоточащие порезы. Предполагается, что он страдает расстройством психики.