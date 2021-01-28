Россиянина осудили на семь лет за госизмену

https://static.news.ru/photo/17c59b90-622f-11eb-bfe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Печоры Сергей Лыхмус приговорён Псковским областным судом к семи годам лишения свободы по делу о государственной измене.

Россиянин был арестован в августе 2019 года. Согласно материалам уголовного дела, он собирал сведения, составляющие гостайну, и передавал их представителям зарубежных спецслужб.

В суде Лыхмус свою вину признал полностью. Наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калининграде по делу о госизмене в пользу спецслужб Латвии осудили супружескую пару — Константина Антонца и Антонину Зимину. Их приговорили в 12 и 13 годам колонии строгого режима соответственно.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении супругов, когда некоторые фото и видео с их свадьбы попали в сюжет одного из литовских телеканалов. На них, по словам отца Зиминой, сотрудник спецслужбы — один из гостей — якобы рассказывал о работе.