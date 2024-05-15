Россиянин раскрыл, как ему удалось собрать «весь русский рэп» на дисках Россиянин заявил о создании единственной в мире коллекции «всего русского рэпа»

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Житель России Александр, собравший «весь русский рэп» и выставивший его на продажу на одном из маркетплейсов за 44 444 рублей, рассказал NEWS.ru, что его коллекция материала различных звезд середины 1990-х годов является единственной в мире. По его словам, многие рэп-звезды, которые были популярны около 20 лет назад, начали обращаться к нему, чтобы выкупить физические копии своих первых песен.

Ранее мной была собрана «единственная в мире» коллекция с русским рэпом на носителях. Там более 4000 релизов, которые выходили с 1990 года именно на физических носителях. В коллекции даже есть релизы 2024 года. Но все то, что выходило на интернет-платформах, я не включал в коллекцию. Это база данных русского рэпа. Я начал собирать эту коллекцию в середине 90-х годов. Цена ни от чего не зависит, просто захотелось такую назначить, — поделился Александр.

Как отметил мужчина, цель его коллекции — это информирование людей, в частности, музыкантов, о том, что такая сборка есть. Он объяснил, что весь комплект состоит из копий, а не оригинальных пластинок.

Это объявление — больше, как информация для людей, чтобы они знали, что такое есть, ко мне можно обратиться. Это не оригиналы, это копии с оригиналов, — рассказал продавец.

Ранее некий Евгений из Новосибирска выставил на продажу уникальные шахматы. Цена лота 2,8 миллиона рублей. Владелец коллекционного товара заявил, что готов предоставить потенциальному покупателю пожизненную гарантию, которая при этом не будет распространяться на механические повреждения. По словам Евгения, фигуры шахмат созданы вручную из 20 килограммов бивня мамонта.