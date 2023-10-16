Россиянин попал в тюрьму за убийство собутыльника и попытку съесть ягодицу Волгоградцу дали 11 лет колонии за убийство соседа и попытку съесть его ягодицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградский суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима мужчину, который заколол своего соседа ножом, а после отрезал ягодицу своей жертвы, чтобы съесть, сообщает РЕН ТВ. Осужденный в суде пытался списать свои действия на алкогольное безумство, однако судья оставил приговор без изменения.

Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в инстанции.

Следствие установило, что расправа произошла 7 января, когда осужденный со своей возлюбленной и соседом вместе выпивали. Когда девушка покинула приятелей, один из них накинулся на другого с ножом и нанес своему оппоненту 40 ударов, его действия были вызваны ревностью. После этого преступник отрезал у мертвого мужчины ягодицу, чтобы съесть ее. Кроме того, злоумышленник разгромил квартиру жертвы.

Ранее мужчина в Электростали убил свою девушку, которой за пару месяцев до этого сделал предложение выйти за него замуж. Во время пьяной ссоры он нанес ей удары по голове и животу, от которых та скончалась. Позже стало известно, что он пришел в ярость, когда подруга невесты предложила им устроить «тройничок», а его будущая супруга не отказалась от предложения.