Россиянин едва не погиб, попав в рабство на ферме

Жителя Ставрополья позвали работать пастухом на ферму в Калмыкии. Там он попал в рабство на два с половиной месяца и едва не погиб. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Мужчина приехал в калмыцкий посёлок Молодёжный в начале 2021 года. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, за работу не платил, плохо кормил и нередко избивал.
Ставрополец дважды пытался бежать, но его ловили и возвращали. Третью попытку побега россиянин предпринял в конце марта. Его также догнали, но в этот раз, сильно избив, бросили в степи. Получивший повреждения таза мужчина двое суток ползком добирался до трассы. Там его заметил один из водителей, который вызвал скорую помощь.
Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Трое суток он находился в реанимации. В настоящее время мужчина
Управление СКР по Республике Калмыкия начало проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью и оставления в опасности. По её итогам будет принято процессуальное решение,
Ранее сообщалось, что польские власти предъявили обвинением двум фермерам, которые 23 года держали в рабстве россиянина. Всё это время он бесправно трудился на птицефабрике под городом Люблин.