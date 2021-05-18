16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Россиянин едва не погиб, попав в рабство на ферме

09:26, 19 мая 2021
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жителя Ставрополья позвали работать пастухом на ферму в Калмыкии. Там он попал в рабство на два с половиной месяца и едва не погиб. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Мужчина приехал в калмыцкий посёлок Молодёжный в начале 2021 года. Хозяин фермы отобрал у него паспорт и телефон, за работу не платил, плохо кормил и нередко избивал.

Ставрополец дважды пытался бежать, но его ловили и возвращали. Третью попытку побега россиянин предпринял в конце марта. Его также догнали, но в этот раз, сильно избив, бросили в степи. Получивший повреждения таза мужчина двое суток ползком добирался до трассы. Там его заметил один из водителей, который вызвал скорую помощь.

Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали. Трое суток он находился в реанимации. В настоящее время мужчина вернулся домой, где за ним ухаживает мать.

Управление СКР по Республике Калмыкия начало проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью и оставления в опасности. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что польские власти предъявили обвинением двум фермерам, которые 23 года держали в рабстве россиянина. Всё это время он бесправно трудился на птицефабрике под городом Люблин.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео