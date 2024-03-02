Россияне теперь могут оформить ОСАГО на один день Водителям в России стали доступны краткосрочные полисы ОСАГО

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Российские автовладельцы с 2 марта могут оформить полисы ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев, передает «Интерфакс». При этом обычные годовые полисы будут действовать по-прежнему.

При покупке краткосрочных полисов ОСАГО предусмотрена «временная франшиза», когда договор вступает в силу только через три дня после заключения. Такая мера рассчитана на противодействие мошенничеству, например, чтобы избежать случаев заключения договоров, когда уже случилось ДТП.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отметили, что можно установить и более короткий срок вступления в силу договора ОСАГО при условии, если на это согласны и страховщик, и страхователь. Президент РСА Евгений Уфимцев предположил, что краткосрочные полисы могут пригодиться таксистам, работающим не на регулярной основе, а также тем водителям, которые редко совершают поездки.

Прежде при заключении договоров ОСАГО автовладельцы могли указать ограниченный период эксплуатации машины, что снижало стоимость. Но договор при этом все равно оформлялся сроком на один год.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков допустил, что краткосрочный полис ОСАГО также может подойти дачникам, которым машина нужна только три месяца в году. При этом он усомнился, что на такие полисы будет высокий спрос.