Росстат сообщил о снижении до минимума за 30 лет числа разводов в России.
Уточняется, что в 2018 году получили свидетельства о расторжении брака четыре человека из каждой тысячи, всего же распались 583 942 семьи, передаёт РИА
Меньше всего разводились в 1990 году, тогда на тысячу человек приходилось 3,8 разрывов. Специалисты связывают такую тенденцию с более поздним вступлением в брак и распространённостью отношений без печати в паспорте.
Как писал News.ru ранее, Росстат и Госдума поспорили из-за молодожёнов. В статистическом ведомстве заявили, что россияне стали реже заключать браки. Депутаты уверены: данные ошибочны.