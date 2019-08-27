https://static.news.ru/photo/30a61ab8-c93d-11e9-9b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Russian Look

Росстат сообщил о снижении до минимума за 30 лет числа разводов в России.

Уточняется, что в 2018 году получили свидетельства о расторжении брака четыре человека из каждой тысячи, всего же распались 583 942 семьи, передаёт РИА Новости .

Меньше всего разводились в 1990 году, тогда на тысячу человек приходилось 3,8 разрывов. Специалисты связывают такую тенденцию с более поздним вступлением в брак и распространённостью отношений без печати в паспорте.

Как писал News.ru ранее, Росстат и Госдума поспорили из-за молодожёнов. В статистическом ведомстве заявили, что россияне стали реже заключать браки. Депутаты уверены: данные ошибочны.