Россияне стали менее счастливыми

https://static.news.ru/photo/f23793a8-8555-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная социологическая компания ВЦИОМ опубликовала новый индекс счастья. Этот показатель составил 67 пунктов, что на 8 п.п. ниже прошлогодней оценки.

При этом в ноябре он был ниже на 3 п.п., говорится на сайте компании. Счастливыми в той или иной степени назвали себя 81% жителей страны. 33% респондентов уверены, что вокруг них большинство счастливы, около 46% — что счастливых и несчастных людей поровну, 14% — что несчастных больше.

В качестве причин для счастья граждане называют семью (29%), детей (14%), здоровье (25%), работу (11%) и хорошее материальное положение (9%). Поводами для несчастья они считают проблемы с материальным достатком (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%) и безработицу (4%).

Как ранее писал NEWS.ru, около 58% жителей России считают, что, скорее всего, не получат поддержку от государства и местных органов власти в случае наступления сложного материального положения. Об этом сообщил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМа Андрей Кинякин.