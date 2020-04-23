Россияне стали менее счастливыми

Государственная социологическая компания ВЦИОМ опубликовала новый индекс счастья. Этот показатель составил 67 пунктов, что на 8 п.п. ниже прошлогодней оценки.
При этом в ноябре он был ниже на 3 п.п.,
В качестве причин для счастья граждане называют семью (29%), детей (14%), здоровье (25%), работу (11%) и хорошее материальное положение (9%). Поводами для несчастья они считают проблемы с материальным достатком (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%) и безработицу (4%).
Как ранее писал NEWS.ru, около 58% жителей России считают, что, скорее всего, не получат поддержку от государства и местных органов власти в случае наступления сложного материального положения. Об этом сообщил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМа Андрей Кинякин.
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