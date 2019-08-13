https://static.news.ru/photo/713068fa-be33-11e9-af92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число умерших от алкогольного отравления в первом полугодии 2019 года выросло на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

От случайных отравлений алкоголем за первую половину года умерло 3932 человека, годом ранее — 3246 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

В то же время, снизилось число смертей в ДТП: с января по июнь 2019 года на российских дорогах погибли 5498 человек, что на 269 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снизилось и количество самоубийств — на 7,7% до 8755 человек, как и убийств — до 3908.

Как писал News.ru ранее, Минздрав назвал самую распространённую причину естественной смерти в России. Большинство россиян умирает от болезней системы кровообращения. Согласно данным Росстата за 2018 год, по этой причине ушли из жизни 46,8% от общего числа умерших (более 856 тысяч человек). Из них 52,9% (более 453 тысяч человек) скончались от ишемических болезней сердца.