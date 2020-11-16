Россияне стали чаще терять работу из-за публикаций в соцсетях

https://static.news.ru/photo/af08b2c8-27ea-11eb-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число увольнений, связанных с постами в соцсетях и блогах, в России в 2020 году выросло вдвое по сравнению с 2011 годом (10% и 5% соответственно). Увольнения сотрудников по этой причине имеют место в каждой десятой отечественной компании.

Многие кадровики уже на этапе подбора сотрудников стараются отсеять кандидатов, чьи аккаунты в соцсетях кажутся им сомнительными. Так, в 2011 году профили соискателей просматривали 42% компаний, а в 2020-м этот показатель вырос до 56%, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные исследования.

Анализируя страницы кандидатов, кадровики обращают внимание на их текстовое содержание и фото, частоту публикаций и круг общения. По словам специалистов, женщины чаще мужчин задумываются о том, что их аккаунты в соцсетях могут заинтересовать работодателей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Facebook и Instagram появится новая функция — самоуничтожающиеся сообщения. Пользователи должны будут войти в режим Vanish Mode. В нём сообщения будут удалены после того, как их автор покинет чат. В случае если со страницы с сообщениями будет сделан скриншот, социальная сеть предупредит пользователя об этом.