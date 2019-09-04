https://static.news.ru/photo/8488b834-cf14-11e9-830d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За первые семь месяцев текущего года в России зафиксировано 4298 случаев отравления алкоголем, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Об этом сообщили в Центре разработки национальной алкогольной политики. Как передаёт « Интерфакс », на 100 тыс. человек приходится пять таких случаев.

В 2019 году в Москве число погибших от отравления алкоголем составило 71 человек. Это на 10,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Татарстане по этой причине умерло в 12 раз больше человек, чем в 2018 году, в Еврейской автономной области — в 6,7 раза, в Туве — в три раза.

Смертность от воздействия алкоголем с неопределёнными намерениями составила 1207 человек. Годом ранее этот показатель был на 16,6% ниже.

Ранее News.ru писал о том, что медики предупреждают, что несмотря на свою безобидность, энергетические напитки, содержащие спирт, могут навредить сильнее, чем водка. По словам специалистов, прежде всего, они негативно влияют на мозг человека.