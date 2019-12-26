https://static.news.ru/photo/350c81e8-27dc-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя сумма, которую жители России готовы потратить на праздничных каникулах, уменьшилась по сравнению с 2018 годом. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты исследования показали, что сограждане планируют потратить на Новый год почти 10,5 тыс. рублей. Это почти на три тысячи рублей меньше, чем годом ранее. Предполагаемые расходы на празднование и развлечения в преддверии 2020 года снизились почти на четверть. В 2019 году россияне готовы потратить на это 10 тыс. 478 рублей, а в 2018 — 13 тыс. 755 рублей.

Больше всего жители России потратят на подарки — в среднем 4 тыс. 200 рублей. 3 тыс. 900 рублей уйдёт на праздничный стол, а 2 тыс. 400 рублей опрошенные планируют потратить в ресторанах, на театр или детскую ёлку.

Исследователи отметили, что в 2019 году у респондентов не совпадают желания и возможности. Речь идёт о подарках. 25 % россиян будут дарить конфеты, алкоголь и деликатесы. При этом в подарок себе что-либо из этого набора хотят получить лишь 7% опрошенных. 22% сограждан будут дарить сувениры, 21% — парфюмерию, косметику и игрушки. 14% респондентов подарят своим близким деньги. А вот 17% участников исследования вообще никому ничего не подарят.

Больше всего россиян хотят получить в подарок путешествие. С этим согласились 11% сограждан. 10% будут рады билетам на концерт, в театр, ужину в ресторане, да и просто деньгам. 31% вообще не хочет никаких подарков.

Опрос был проведён в ноябре и декабре. В исследовании участвовали 1600 респондентов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, кого из политиков россияне позвали бы за свой новогодний стол, писал NEWS.ru.