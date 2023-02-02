Россияне смогут стать участниками шоу с Буруновым «Одноклассники» запускают шоу об увлечениях с Буруновым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Бурунов

Социальная сеть «Одноклассники» начинает кастинг участников для съемок развлекательного шоу о хобби и увлечениях с актером Сергеем Буруновым. Россияне смогут продемонстрировать свои таланты в рамках нового проекта. Выпуски будут эксклюзивно публиковаться на сайте «ОК».

Пользователям предлагают заявить о своих необычных талантах или рассказать об уникальных хобби. Для участия в кастинге необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте проекта. К заявке также необходимо прикрепить видео с презентацией, можно использовать в том числе и старые записи с творческих мероприятий или конкурсов.

Фото: Пресс-служба ОК

Хобби-шоу с Сергеем Буруновым выйдет в «Однокласниках» весной 2023 года. Новый проект должен помочь россиянам сделать первые шаги к своей мечте. Участники покажут свои способности и получат памятные подарки, а победитель проекта — денежный приз для дальнейшего творческого развития.

Ранее «Одноклассники» провели социальное исследование об увлечениях россиян. Самыми популярными хобби оказались кулинария, активный отдых, туризм и занятия спортом. Опрос показал, что увлечения есть у 95% россиян, а каждый второй респондент (51%) заявил, что иметь хобби кране важно.