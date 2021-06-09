«Госуслуги» начнут работать по принципу социального казначейства

https://static.news.ru/photo/aa9f122c-44a5-11eb-8517-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал "Госуслуги" начнёт работать по принципу так называемого социального казначейства, когда гражданам не придётся заполнять лишних документов для получения желаемых выплат. О внедрении такой функции президент РФ Владимир Путин упомянул в своём послании Федеральному собранию в апреле текущего года, пишут "Известия".

Как рассказали изданию в Минтруде, гражданам не придётся подавать отдельных заявлений для получения ряда социальных выплат, необходимо лишь указать банковские реквизиты. Подобные нововведения коснутся мер, связанных с рождением ребёнка, достижением пенсионного возраста и других. При этом выплаты нуждающимся будут производить по заявлениям, но дополнительные справки предоставлять не потребуется.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для продавцов. Согласно нововведению, штрафовать будут за сбор избыточных персональных данных у покупателей.