«Госуслуги» начнут работать по принципу социального казначейства

Портал "Госуслуги" начнёт работать по принципу так называемого социального казначейства, когда гражданам не придётся заполнять лишних документов для получения желаемых выплат. О внедрении такой функции президент РФ Владимир Путин упомянул в своём послании Федеральному собранию в апреле текущего года, пишут "Известия".
Как рассказали изданию в Минтруде, гражданам
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о введении штрафов для продавцов. Согласно нововведению, штрафовать будут за сбор избыточных персональных данных у покупателей.