Россияне рассказали о самых раздражающих вещах в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/bc37ad50-4b2b-11eb-9aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жители России рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь. Первое место занял шум петард.

Своим мнением в рамках опроса поделились 1,6 тысячи человек старше 18 лет из 382 населённых пунктов из всех округов страны. Исследование проходило с 26 по 28 декабря.

Самый раздражающий фактор в новогоднюю ночь — шум петард (16%). Особенно недовольны нескончаемыми салютами родители маленьких детей и хозяева домашних животных, — говорится в сообщении одного из онлайн-сервиса по поиску работы.

Каждый десятый россиянин в новогоднюю ночь недоволен слишком большим количеством алкоголя и нетрезвых людей, а ещё 8% нервируют одни и те же передачи по телевизору, «голубые огоньки», одни и те же артисты и «Женя Лукашин по всем каналам».

Ещё 3% респондентов раздражает обилие нездоровой пищи, 2% расстраивает, что праздник заканчивается слишком быстро.

Также россиян нервируют недосып, суета, мусор на улицах, цены на такси и проблемы с сотовой связью. Кроме того, женщин раздражает одержимость застольем, грязная посуда и «домашнее рабство» у плиты, а мужчин — необходимость сразу потратить много денег.

Только трое из десяти опрошенных сообщили, что их всё устраивает, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа россиянам пришлось большую часть времени находиться дома. Из-за этого жители РФ стали чаще заниматься музыкой.