Россияне рассказали, какую профессию считают самой благородной

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Жители России назвали самую благородную, по их мнению, профессию. Первое место заняла работа медика — этот вариант выбрали 29% опрошенных.

Профессию учителя назвали 10% респондентов. К данному показателю приблизился ответ «В каждой профессии есть место благородству».

Следом идут профессии спасателя и курьера, за которые отдали голоса по 4% участников опроса. На работу последних заставила обратить внимание строгая самоизоляция в период пандемии коронавируса.

По 2% опрошенных самыми благородными назвали профессии военнослужащего, пожарного и дворника. Вариант строителя выбрали 3%. Ещё 23% респондентов выделили совокупность благородных и нравственных профессий. Среди таких они назвали ветеринаров, продавцов, шофёров, шахтёров, сантехников, юристов, лётчиков, программистов, поваров, инженеров, космонавтов и библиотекарей.

При этом 6% заявили, что в наше время благородных профессий нет, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд профессий может позволить человеку выйти на пенсию в статусе миллионера.