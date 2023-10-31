Россияне раскупили новогодние путевки на Пхукет АТОР: загрузка премиальных отелей на Пхукете достигает 90% из-за наплыва россиян

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) зафиксировала высокий спрос среди россиян на новогодние путевки на Пхукет. Текущая загрузка ряда премиальных отелей на острове уже составляет 80–90%, при этом глубина бронирования достигает апреля, сообщает пресс-служба организации со ссылкой на представителей высокоуровневых гостиниц.

В АТОР выяснили, что россияне стали чаще выбирать для отдыха в Таиланде премиальные отели. Так, Россия вошла в тройку стран — поставщиков туристов в высокоуровневые гостиницы Пхукета. Это подтвердили местные отельеры, сообщившие о большом наплыве отдыхающих из РФ.

Да, у нас отдыхает много россиян. Сейчас отель загружен на 70-80%. Из них половина — гости из России. Оцениваем прирост количества россиян к прошлому году на уровне +30%. Тот факт, что в этом году мы не даем скидок, как в 2022 году, а тарифы выросли на 30%, туристов, в том числе россиян, не смущает. Гораздо важнее для россиян высокий уровень сервиса и широкие возможности для отдыха, — рассказал представитель одного из отелей.

Представители двух других гостиниц отмечают, что в основном их клиентами становятся семьи с детьми. При этом тарифы у этих отелей также выросли на 20%.

Ранее сообщалось, что самыми популярными автобусными направлениями для туризма на ноябрьские праздники оказались семь городов, среди которых лидирует Ростов-на-Дону. Дальше по списку идут Воронеж, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Рязань, Краснодар и Киржач.