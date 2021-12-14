Россияне оценили возможность полноценной войны с Украиной

Почти 80% россиян не исключают, что сложившаяся напряжённость у восточных границ Украины может перерасти в полноценную войну с Россией. 36% считают, что это вполне вероятно, 38% заявляют о маловероятности войны, а полностью исключают её возможность лишь 15%. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра» (организация, исполняющая функции иностранного агента), посвящённого обострению конфликта в Донбассе.

Половина опрошенных называет инициатором обострения ситуации США и другие страны НАТО. 16% кажется, что виновником эскалации была Украина, 3% — непризнанные республики ДНР и ЛНР, 4% — Россия, — сообщается в материале.

61% россиян 55 лет и старше считают, что инициатором эскалации на востоке Украины являются США и члены НАТО, это же мнение поддерживают 24% респондентов 18-24 лет. Представители самой молодой категории больше остальных склоняются к тому, что обострение инициировала Украина.

Опрос проведён с 25 ноября по 1 декабря среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 50 субъектах Российской Федерации.

Ранее авторы статьи в журнале The National Interest заявили, что российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трёх-четырёх суток. По их словам, Россия может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек, а также использовать ракетные комплексы «Искандер», беспилотники и новые барражирующие боеприпасы. Авиация Украины или НАТО в такой ситуации будет крайне уязвимой для обнаружения и уничтожения.