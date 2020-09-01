Россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы

https://static.news.ru/photo/b1055c1c-ec11-11ea-8176-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители России рассказали о своих нелюбимых уроках в школе.

Согласно опросу, который провёл сервис «Работа.ру», самыми нелюбимыми предметами россиян стали химия, математика, а также физика.

Четверть респондентов (26%) больше всего не любили химию. 22% опрошенных отметили трудности в изучении математики, алгебры и геометрии. 21% участников исследования проголосовали против физики, — привели данные исследования в РИА Новости.

Также россияне назвали среди нелюбимых предметов иностранный язык (13%), некоторые гуманитарные дисциплины (12%) и физкультуру (11%).

Однако меньше всего негативных оценок получили в целом предметы из гуманитарной группы: уроки по мировой художественной культуре (МХК), основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), информатике, литературе, русскому языку, географии и биологии.

Самыми важными и необходимыми уроками респонденты назвали русский язык (61%), математику (59%), а также иностранные языки (38%).

Кроме того, россияне назвали важными школьными предметами историю и обществознание, литературу, информатику и физику. Наименее необходимыми для изучения стали МХК, физкультура, ОБЖ, биология, география и химия.

Как писал NEWS.ru ранее, в Роструде рассказали, какие учителя наиболее востребованы в России. По данным ведомства, больше всего вакансий для учителей математики, русского, литературы и иностранного языка.