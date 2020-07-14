Россияне назвали признаки идеальной работы

https://static.news.ru/photo/c2017400-c5e3-11ea-81ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Большинство жителей России считают высокую зарплату признаком идеальной работы. Такой вариант дали 67% граждан.

Согласно итогам совместного исследования сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber, второе место с 58% заняла стабильность, а третье — хороший коллектив, важность которого отметили 48% респондентов.

Ещё 38% россиян отдали голоса за комфортные условия труда, 30% — за удобное расположение и близость к дому.

В своей текущей работе опрошенные в первую очередь ценят удобный график (32%), хорошую зарплату (31%) и коллег (30%). Стабильностью компании и руководством довольны 22% и 12% соответственно.

При этом только 34% граждан заявили, что у них идеальная работа. Среди респондентов 58% хотели бы что-то изменить на своём текущем месте, 11% — перейти на свободный график, 9% — исправить отношения внутри коллектива. Только 6% оставили бы всё как есть.

Свыше 58% опрошенных хотели бы продолжить работать в своём родном городе. Ещё 24% переехали бы в столицу или другой крупный город, а 18% хотели бы найти работу за границей.

Большинство россиян (48%) считают, что вакансии следует искать на официальных сайтах компаний, чуть меньше респондентов — 46% — предпочитают обращаться к знакомым. Эффективность Job-сайтов отметили 27% россиян, соцсетей — 26%, рекрутинговых агентств — 12%, мессенджеров — 11%.

Опрос проводился в июле во всех российских регионах. Его участниками стали более 4,6 тысячи посетителей сайта «Работа.ру» и около 2,6 тысячи пользователей Viber старше 18 лет, передаёт ТАСС.

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