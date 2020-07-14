Общество

Россияне назвали признаки идеальной работы

17:57, 14 июля 2020
Фото: unsplash.com

Большинство жителей России считают высокую зарплату признаком идеальной работы. Такой вариант дали 67% граждан.

Согласно итогам совместного исследования сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber, второе место с 58% заняла стабильность, а третье — хороший коллектив, важность которого отметили 48% респондентов.

Ещё 38% россиян отдали голоса за комфортные условия труда, 30% — за удобное расположение и близость к дому.

В своей текущей работе опрошенные в первую очередь ценят удобный график (32%), хорошую зарплату (31%) и коллег (30%). Стабильностью компании и руководством довольны 22% и 12% соответственно.

При этом только 34% граждан заявили, что у них идеальная работа. Среди респондентов 58% хотели бы что-то изменить на своём текущем месте, 11% — перейти на свободный график, 9% — исправить отношения внутри коллектива. Только 6% оставили бы всё как есть.

Свыше 58% опрошенных хотели бы продолжить работать в своём родном городе. Ещё 24% переехали бы в столицу или другой крупный город, а 18% хотели бы найти работу за границей.

Большинство россиян (48%) считают, что вакансии следует искать на официальных сайтах компаний, чуть меньше респондентов — 46% — предпочитают обращаться к знакомым. Эффективность Job-сайтов отметили 27% россиян, соцсетей — 26%, рекрутинговых агентств — 12%, мессенджеров — 11%.

Опрос проводился в июле во всех российских регионах. Его участниками стали более 4,6 тысячи посетителей сайта «Работа.ру» и около 2,6 тысячи пользователей Viber старше 18 лет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, которые будут наиболее востребованы после пандемии коронавирусной инфекции.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях