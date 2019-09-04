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Держатели «детских» банковских карт, которыми являются граждане России в возрасте от шести до 17 лет больше всего тратят на фастфуд.

После девяти лет к расходам прибавляются траты на кино. С 12 лет россияне начинают включать в статью расходов покупку кофе. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Райффайзенбанка.

После девяти лет в топе трат появляются расходы на кино, а с 12 — кофейни. Количество трат в категориях, связанных с онлайн-играми, например steamgames.com и market.dota, с возрастом увеличивается, — отметили аналитики.

Согласно материалам банка, и мальчики и девочки совершают одинаковое количество операций по картам. При этом частота транзакций зависит от возраста.

Наиболее популярна «детская» карта у подростков от 12 до 14 лет. Самый высокий средний чек в этой группе составляет 537 рублей. А вот у детей 13-17 лет средний чек составляет 398 рублей, указано в исследовании банка.

Однако представители данной группы тратят деньги чаще других. За лето каждый ребёнок в группе от 13 до 17 лет совершил в среднем 52 транзакции.

В категории от 12 до 14 лет совершались покупки по карте 34 раза за лето. 9-11 летние дети использовали свои карты в среднем 18 раз за этот период. Самыми экономными оказались малыши 6-8 лет. Они тратили свои средства в среднем 12 раз за лето.

Согласно новому исследованию ВЦИОМ, жители нашей страны стали реже подавать милостыню. При этом речь идёт не о том, что россияне перестали помогать нуждающимся, а о смене формата благотворительности, писал News.ru.