Россияне могут остаться без турецких курортов

Российские туристы могут лишиться возможности отдыхать на турецких курортах в связи с ухудшением эпидситуации в стране и распространением новых штаммов коронавируса. Вопрос о введении ограничений обсуждается в правительстве РФ.
Кабмин рассматривает несколько вариантов, первый из которых предполагает полное прекращение авиасообщения с Турцией. Это чревато ухудшением положения ряда авиакомпаний, вплоть до банкротства.
В качестве второго варианта кабмин обсуждает введение обязательного двухнедельного карантина для вернувшихся из Турции отдыхающих. Не исключается также, что власти могут сделать обязательным условием выезда за пределы РФ вакцинацию от коронавируса,
В России в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся из Турции.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последнее время за рубежом растёт число случаев заражения коронавирусом. Он заявил, что необходимо принять дополнительные меры и снизить риски проникновения в страну новых разновидностей вируса.