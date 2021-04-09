Россияне могут остаться без турецких курортов

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Российские туристы могут лишиться возможности отдыхать на турецких курортах в связи с ухудшением эпидситуации в стране и распространением новых штаммов коронавируса. Вопрос о введении ограничений обсуждается в правительстве РФ.

Кабмин рассматривает несколько вариантов, первый из которых предполагает полное прекращение авиасообщения с Турцией. Это чревато ухудшением положения ряда авиакомпаний, вплоть до банкротства.

В качестве второго варианта кабмин обсуждает введение обязательного двухнедельного карантина для вернувшихся из Турции отдыхающих. Не исключается также, что власти могут сделать обязательным условием выезда за пределы РФ вакцинацию от коронавируса, сообщает ФАН.

В России в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся из Турции.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последнее время за рубежом растёт число случаев заражения коронавирусом. Он заявил, что необходимо принять дополнительные меры и снизить риски проникновения в страну новых разновидностей вируса.