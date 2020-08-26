Россияне меньше всех в мире готовы ставить прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/edaaa2ae-e7b5-11ea-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты по демографии из США и Испании под руководством профессора Барселонского института глобального здравоохранения Джеффри Лазаруса провели серию опросов среди жителей 20 наиболее пострадавших от COVID-19 стран о готовности привиться от коронавируса. Только 55% россиян согласились на вакцину: в РФ этот показатель минимален по отношению к другим государствам.

В исследовании учувствовали 13,5 тысяч человек 18 лет и старше, в целом готовы привиться 71,5% респондентов. Однако если вакцину порекомендует работодатель, то согласятся на неё только 61,4% опрошенных.

Люди отвечали на вопросы об их отношении к прививкам в целом и разрабатываемым вакцинам от COVID-19, а также о доходах и других социально-экономических характеристиках.

Наш опрос показывает, что далеко не все жители планеты готовы принять вакцину от COVID-19. Это тревожная тенденция, она указывает на то, что полная ликвидация всех последствий пандемии может затянуться из-за неравномерного уровня вакцинации, характерного для разных стран мира, — говорится в исследовании, размещённом в электронной библиотеке medRxiv.

Больше 80% жителей Бразилии, Южной Кореи и Китая хотят поставить прививку, тогда как среди жителей Польши, Франции и России этот показатель ниже 60%. Опрос проводился до регистрации российской вакцины от коронавируса.

Самое негативное отношение к разрабатываемым вакцинам высказали жители Польши: каждый четвёртый негативно высказался в их адрес. Среди граждан РФ, Франции, Бразилии и Мексики каждый третий готов поставить вакцину, если этого попросит работодатель.

Материалы учёных не проходили рецензирование экспертов и проверку научных журналов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей. Препарат «Гам-Ковид-Вак» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ), хотя разработка прошла лишь два из необходимых по международным стандартам трёх этапов испытаний. Ранее на этот момент указывала Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Тем не менее вакцину начнут производить уже в течение двух недель