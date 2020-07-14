Россияне летят на зарубежные курорты вопреки закрытым границам

https://static.news.ru/photo/e9ea9faa-c5cf-11ea-8833-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Россияне находят любые лазейки, чтобы пробраться на отдых за рубеж. В социальных сетях даже появились группы, предлагающие помощь в пересечении границы.

Одна из них предлагает гражданам РФ пересечь границу в районе Смоленской и Витебской областей. Россиянам, которые не имеют личного автомобиля, обещают помочь с транспортом. Услуга обойдётся минимум в пять тысяч рублей.

Для особых клиентов есть полный пакет. Потенциального туриста забирают прямо от вокзала в Москве и везут на маршрутке до белорусской столицы. О том, как Минск превратился в «главный воздушный хаб» России, рассказывае т KP.RU.

Организаторы таких перевозок уверяют, что проблем возникнуть не должно. На всём пути стоят информаторы, которые регулярно сообщают о возможных облавах пограничников.

У нас всё схвачено! — заявил один из перевозчиков, отметив, что эта дорога «их кормит».

Издание напоминает, что за нелегальное пересечение границы россиянам грозит двое суток ареста и штраф в тысячу рублей. Граждан Белоруссии могут оштрафовать на пять тысяч рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, восемь стран официально объявили о готовности принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, в этот список входят любимые россиянами Турция, Куба и Доминиканская республика.

Для того чтобы приехать на отдых в эти страны, российские граждане должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. При этом сам документ необходимо получить за определённое количество часов до пересечения границы. При пересечении границы этих стран у туристов будут измерять температуру.