Россияне летят на зарубежные курорты вопреки закрытым границам

Россияне находят любые лазейки, чтобы пробраться на отдых за рубеж. В социальных сетях даже появились группы, предлагающие помощь в пересечении границы.
Одна из них предлагает гражданам РФ пересечь границу в районе Смоленской и Витебской областей. Россиянам, которые не имеют личного автомобиля, обещают помочь с транспортом. Услуга обойдётся минимум в пять тысяч рублей.
Для особых клиентов есть полный пакет. Потенциального туриста забирают прямо от вокзала в Москве и везут на маршрутке до белорусской столицы. О том, как Минск превратился в «главный воздушный хаб» России,
Организаторы таких перевозок уверяют, что проблем возникнуть не должно. На всём пути стоят информаторы, которые регулярно сообщают о возможных облавах пограничников.
У нас всё схвачено! — заявил один из перевозчиков, отметив, что эта дорога «их кормит».
Издание напоминает, что за нелегальное пересечение границы россиянам грозит двое суток ареста и штраф в тысячу рублей. Граждан Белоруссии могут оштрафовать на пять тысяч рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, восемь стран официально объявили о готовности принимать туристов из России. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По её словам, в этот список входят любимые россиянами Турция, Куба и Доминиканская республика.
Для того чтобы приехать на отдых в эти страны, российские граждане должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19. При этом сам документ необходимо получить за определённое количество часов до пересечения границы. При пересечении границы этих стран у туристов будут измерять температуру.
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