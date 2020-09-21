Россияне больше всего хотят переехать жить в США

https://static.news.ru/photo/f9c40810-fcb3-11ea-8d7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Самой популярной страной для переезда среди российских пользователей Яндекса стали Соединённые Штаты Америки (169 193 запроса в 2020 году). Далее идут Канада (155 121) и Германия (131 161). Данные государства традиционно лидируют в рейтинге самых желанных регионов для смены места жительства. Они привлекают вероятных переселенцев со всего мира программами для мигрантов, рабочими местами и стабильной экономикой, говорится в исследовании, попавшем в распоряжение NEWS.ru.

Перечень стран аналитики составили на основе общего количества четырёх запросов: «переехать в Х», «ВНЖ Х», «гражданство Х» и «Х иммиграция». Временные рамки исследования — первые восемь месяцев 2020 года. По данным на конец августа 2020-го, юзеры чаще всего искали информацию о получении вида на жительство в Испании (30 386 запросов), Турции (19 905) и Болгарии (17 743). Латвия (11 497) и Германия (11 441) замкнули топ-5 самых желанных ВНЖ.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД РФ готовит новый законопроект, который упростит процедуру получения российского гражданства, сообщила начальник Главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Предполагается отказаться от института разрешений на временное проживание. В настоящее время человеку для получения гражданства необходимо сначала получить разрешение на временное проживание, а после — вид на жительство.