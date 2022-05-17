Россиянам с «красными родинками» посоветовали обратиться к дерматологу Дерматолог Петросова посоветовала людям с «красными родинками» обратиться к врачу

Красные родинки на теле / Фото shutterstock.com

Дерматолог Инна Петросова заявила NEWS.ru, что образования на коже — так называемые «красные родинки» — могут оказаться не безобидными гемангиомами, а более опасными образованиями, чей характер способны определить только медики во время осмотра с помощью приборов. Эксперт добавила, что под «красной родинкой» может скрываться более серьёзный диагноз, требующий срочного оперативного вмешательства.

Надо понять, что подразумевается под красными родинками. Если это безобидные гемангиомы, то можно и не удалять. Но человек может считать красной родинкой нечто более опасное, называя её так, но это более серьёзное образование, [не родинка в привычном понимании], которое нужно срочно и обязательно удалять и проводить биопсию. В любом случае, слово «красный» не определяет доброкачественность или злокачественность. Нужно показаться врачу, и он решит, нужно ли удалять, или можно с этим жить дальше. Мы отталкиваемся не от понятия «красная родинка». Дерматология — это то, что мы видим глазами, описать это невозможно. Врач врачу иногда не может передать на словах. Нужен визуальный осмотр, дерматоскопия, — подчеркнула Петросова.

Накануне дерматолог Мария Притыко заявила, что избавиться от отёков можно охладив ложки в холодильнике и подержав у мешков до тех пор, пока столовый прибор не нагреется до комнатной температуры. По её словам, лишняя жидкость уходит из проблемной зоны из-за сужения кровеносных сосудов. Она также посоветовала делать специальный массаж для борьбы с отёками. Для этого нужно не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз.

Ранее косметолог Наталья Токарева заявила: чтобы избавиться от мешков под глазами, достаточно купить два недорогих лекарственных препарата в аптеке — мазь «Троксерутин» и мазь «Арника», а потом смешать для приготовления специальной смеси. Она подчеркнула, что эффект от такой мази будет не менее сильный, чем от профессиональной уходовой косметики.