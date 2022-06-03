Россиянам развеяли миф о пользе кофе для бодрствования Сомнолог Черкасова развеяла миф о пользе кофе для бодрствования

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Кофеин не является необходимым веществом для человека, но на большинство людей он оказывает стимулирующее действие, например, повышается настроение или появляется прилив сил, заявила NEWS.ru врач-сомнолог Софья Черкасова. По ее словам, не на всех людей кофеин действует одинаково, все зависит от персональной восприимчивости к этому веществу.

Чувствительность кофеина у всех разная. Некоторые люди ничего не ощущают, а другие выпьют чашку кофе в полдень и испытывают сложности с излишним бодрствованием вечером. Так что здесь момент персональной восприимчивости к этому веществу. Чтобы кофеин бодрил лучше и сильнее, можно не пить кофе каждый день, потому что рецепторы привыкают к кофеину. В конце концов он просто переходит в режим привычки и не дает никакого бодрствования, — считает Черкасова.

Ранее президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов назвал два способа борьбы с дневной сонливостью. Первый — это приём кофеина, а второй — физическая активность. Можно погулять, сделать несколько упражнений на свежем воздухе.

Медик считает, что наилучшим способом побороть дневную сонливость является нормализация режима сна. Он напомнил, что минимальная норма сна для людей составляет семь часов.