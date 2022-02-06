Россиянам разрешат защищать свой дом любым способом

В правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения, сообщают «Известия».

Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нём лиц, — сказано в пояснительной записке.

В документе также говорится о том, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека. В настоящее время закон ограничивает россиян пределами необходимой обороны, которые не всегда получается соблюдать, при этом преступники в своих действиях себя не ограничивают.

Ранее стало известно, что житель города Кяхта Республики Бурятия получил два года колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей за то, что взорвал гранату в своей квартире. Суд квалифицировал его действия как незаконное приобретение, хранение взрывного устройства и угрозу убийством.