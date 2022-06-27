Россиянам рассказали про смертельную опасность для собак в жаркий период Ветеринар Шеляков рассказал про смертельную опасность для собак в жаркий период

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru рассказал, чем собаке может грозить тепловой удар и какие меры стоит принимать в таких ситуациях. Также эксперт объяснил, какие виды собак наиболее подвержены тепловому воздействию.

Некоторые, в особенности крупные породы собак, действительно довольно плохо переносят жару. Существует и индивидуальная непереносимость, но такое встречается гораздо реже. Собака также вполне может получить тепловой удар, что происходит в действительности гораздо чаще, чем все думают и, к сожалению, нередко с летальным исходом, — заявил Шеляков.

Эксперт посоветовал в жару по возможности не отходить с питомцами далеко от дома, запомнить адрес ближайшей ветеринарной клиники и стараться прогуливаться вблизи водоемов. Также Шеляков объяснил, что нужно делать, если питомец все же получил тепловой удар.

Ни в коем случае при условии, что питомцу уже стало плохо, не охлаждайте его, просто «бухнув» в воду, а аккуратно отнесите питомца в тень и просто увлажните морду. Далее, если питомцу так и не стало лучше, стоит срочно обратиться к врачу, — отметил специалист.

Ранее ветеринарный врач Татьяна Гольнева в беседе с NEWS.ru назвала эффективные препараты для лечения аллергии у собак и рассказала, что недуг у животных имеет свои особенности в плане применения препаратов. Так, обычные антигистаминные средства, которые принимают люди, собакам почти не подходят. Эксперт отметила, что подобные лекарства применять можно, но для животных с ярко выраженным зудом они могут быть малоэффективными.