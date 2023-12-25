Россиянам рассказали про самые необычные и завораживающие места Камчатки Турэксперт Ансталь назвала вулкан Толбачик самым необычным местом на Камчатке

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Полуостров Камчатка притягивает множество туристов гейзерами, черными песками, вулканами и минеральными источниками, рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы и тревел-блогер Наталия Ансталь. Она посоветовала посетить действующий вулкан Толбачик, назвав это место одним из самых красивых в регионе. Блогер отметила, что отправляться туда стоит лишь с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью.

Туристы любят восходить на действующий вулкан Толбачик. Некоторые готовят там еду прямо на лаве. Это безумно красивое место, но я советую отправляться туда тем, кто имеет хотя бы минимальную спортивную подготовку. Добираться до места стоит с профессиональными гидами, которые хорошо знакомы с местностью. Также советую посетить Малую долину гейзеров. Вход туда совершенно бесплатный, а впечатлений останется множество, — сказала Ансталь.

Турэксперт также отметила, что зимой туристы чаще всего отправляются на Камчатку, чтобы покататься на снегоходах или горных лыжах. При этом лучшим временем для путешествий она назвала август и начало сентября.

Лучшее всего отправляться туда в августе или начале сентября, эти два месяца самые активные по туристическому потоку. Именно в этот период можно посетить все вулканы благодаря транспортной доступности, — заключила Ансталь.

Ранее Наталия Ансталь рассказала, что гора Тяньмэнь в Китае и Мальдивы — одни из тех мест, которые стоит увидеть каждому своими глазами хотя бы раз в жизни. По ее словам, наша планета богата уникальными творениями природы и удивительными местами, которые ежегодно привлекают миллионы туристов.