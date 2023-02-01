Россиянам рассказали, при каких симптомах нужно срочно сдать кровь на сахар Эндокринолог Щербакова: при жажде, частых мочеиспусканиях и зуде в паху нужно срочно сдать кровь на сахар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жажда или повышенное потребление воды, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, а также изменение массы тела (увеличение или снижение) говорят о необходимости срочно сдать кровь для анализа на уровень глюкозы, рассказала NEWS.ru эндокринолог Лариса Щербакова. Медик добавила, что подобные симптомы могут говорить о сахарном диабете второго типа — хроническом заболевании, при котором уровень глюкозы в крови повышается из-за нарушения действия инсулина.

Жажда, частые мочеиспускания, зуд в паховой области, так как при достижении определенного порога в крови глюкоза начинает выделяться с мочой, раздражая кожу паховой области, увеличение или снижение массы тела, снижение иммунитета, склонность к воспалительным и грибковым заболеваниям говорят о необходимости срочно сдать кровь на сахар, — подчеркнула Щербакова.

Эксперт отметила, что лечение назначает врач, ориентируясь на уровень глюкозы, возраст и сопутствующие осложнения. По ее словам, при незначительном превышении нормы достаточно соблюдения диеты, снижения веса или исключения сладкого и углеводов, кроме того необходимы регулярные физические нагрузки.

При необходимости назначают сахароснижающие препараты. Они различаются по механизму действия на увеличивающие выработку инсулина (гормон, снижающий уровень сахара в крови) и увеличивающие чувствительность клеток к глюкозе и повышающие ее захват клетками. В некоторых случаях, при длительном течении сахарного диабета второго типа, назначают инсулины, — рассказала Щербакова.

Врач добавила, что диабет любого типа не приговор и при таких недугах можно научиться вести полноценную жизнь.

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова ранее перечислила пять правил питания, которых стоит придерживаться при изжоге. Она рекомендует питаться небольшими порциями, не запивать еду напитками, избегать спиртного и не есть за четыре часа до сна. Также необходимо исключить из рациона вызывающие изжогу продукты: кофе, шоколад, мяту, помидоры, острое, жирные соусы и мясо.