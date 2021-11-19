В центре Гамалеи выступили за признание в России зарубежных вакцин от COVID

Допуск зарубежных вакцин против COVID-19 на территорию России возможен. Комбинации различных вакцинных препаратов могут давать хорошие результаты по защите от коронавируса, заявил ведущий сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, один из разработчиков вакцины «Спутник V» Дмитрий Щебляков, сообщает ТАСС.

Конечно. Моё мнение — чем больше вакцин, тем лучше, — сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли официально дать возможность россиянам прививаться зарубежными препаратами.

Щебляков напомнил, что центр имени Гамалеи при поддержке РФПИ уже проводил исследования комбинаций вакцин, например, с британским препаратом AstraZeneca, китайским Sinovac и Pfizer.

Ранее сообщалось, что случаев смерти после введения вакцины «Спутник V» в России не зарегистрировано. Кроме того, их нет и в Аргентине, где использовано уже более пяти миллионов доз препарата, заявил замдиректора центра им. Гамалеи Денис Логунов. Он добавил, что независимые эксперты из разных стран не выявили серьёзных побочных эффектов от применения российского препарата.

Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19 «SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021», которая сейчас проходит клинические исследования. Россиянам моложе 60 лет глава центра им. Гамалеи порекомендовал ревакцинироваться «Спутником Лайт», а старшему поколению он посоветовал использовать две дозы «Спутника V».

Вакцинация от коронавируса ведётся во всех регионах РФ. Используются четыре зарегистрированные вакцины — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».